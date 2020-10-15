В клубе Украинской Премьер-лиге зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Футбол

"Александрия" 13 октября провела ПЦР-тесты команды.

По итогам проверки были выявлены 27 положительных результатов у игроков и персонала, информирует isport.ua.

При этом не разглашаются имена больных, а также не раскрывается информация о том, сколько именно футболистов заразились COVID-19.

Отмечается, что у всех больных нормальная температура и симптомов болезни нет.

В следующем матче подопечные Владимира Шарана принимают дебютанта Украинской Премьер-лиги "Ингулец". Поединок 6-го тура УПЛ запланирован на 18 октября.