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2020-10-15
В клубе Украинской Премьер-лиге зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Футбол
В "Александрии" вспышка коронавируса.
Фото: fco.com.ua
"Александрия" 13 октября провела ПЦР-тесты команды.
По итогам проверки были выявлены 27 положительных результатов у игроков и персонала, информирует isport.ua.
При этом не разглашаются имена больных, а также не раскрывается информация о том, сколько именно футболистов заразились COVID-19.
Отмечается, что у всех больных нормальная температура и симптомов болезни нет.
В следующем матче подопечные Владимира Шарана принимают дебютанта Украинской Премьер-лиги "Ингулец". Поединок 6-го тура УПЛ запланирован на 18 октября.