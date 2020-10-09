В еще одном клубе Украинской премьер-лиги вспышка коронавируса. Футбол

Заразились несколько игроков и главный тренер "Ворсклы".

Число клубов Украинской премьер-лиги, пострадавших от пандемии COVID-19, пополнила полтавская "Ворскла".

Положительные тесты получили сразу несколько игроков "зелено-белых", а также представители тренерского штаба, среди которых и главный тренер Юрий Максимов, сообщает Footboom.

У большинства болезнь проходит бессимптомно.

Главный тренер пока не комментирует ситуацию.

Ближайший матч "Ворсклы" запланирован на 18 октября. Полтавская команда на выезде должна сыграть против донецкого "Олимпика".

Предварительно же, 10 октября, у "ворсклян" сдача планового теста на COVID-19.

Напомним, в "Шахтере" 9 футболистов и 9 работников клуба заразились коронавирусом.

Также вспышка COVID-19 зафиксирована в двух клубах УПЛ - в "Александрии" и "Руси".