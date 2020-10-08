Клубы Английской Премьер-Лиги потратили на трансферы больше миллиарда фунтов: главный расточитель - "Челси"

А вот "Бернли" не потратил ни пенса на покупку новых игроков.

5 октября официально закрылось трансферное окно, во время которого, в частности клубы Английской Премьер-Лиги сделали ряд громких трансферов, что вылилось в довольно солидную сумму.

По информации The Sun, все клубы АПЛ суммарно потратили 1,24 млрд фунтов (около 1,4 млрд евро).). Больше всего на покупку игроков выложил "Челси" - казна клуба из Западного Лондона прохудилась на 226,1 млн фунтов (около 244 млн евро).

В отличие от "пенсов", клуб "Бернли" не потратил на трансферы ни пенса,

На втором месте по сумме потраченных средств оказался "Манчестер Сити" - 147 млн фунтов (около 162 млн евро), а на третьей позиции оказалась "Астон Вилла" - 85 млн фунтов (около 93 млн евро).