УЕФА перенес матчи Лиги наций с участием Армении и Азербайджана на нейтральное поле

Поединки примут Польша и Албания.

УЕФА перенес матчи Лиги наций с участием Армении и Азербайджана на нейтральное поле
Фото: uefa.com

УЕФА принял решение о переносе матчей Лиги наций Армения - Грузия и Азербайджан - Кипр на нейтральное поле, сообщает пресс-служба организации.

Это связано с военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Матч Армения - Грузия состоится 11 октября в Тыхы (Польша).

13 октября Азербайджан сыграет с Кипром в Тиране (Албания).

Добавим, что команды выступают в дивизионе С, но в разных группах.

Между тем товарищеский матч между Арменией и Албанией, намеченный на 7 октября в Ереване, был отменен.

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