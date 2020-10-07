УЕФА перенес матчи Лиги наций с участием Армении и Азербайджана на нейтральное поле

УЕФА принял решение о переносе матчей Лиги наций Армения - Грузия и Азербайджан - Кипр на нейтральное поле, сообщает пресс-служба организации.

Это связано с военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Матч Армения - Грузия состоится 11 октября в Тыхы (Польша).

13 октября Азербайджан сыграет с Кипром в Тиране (Албания).

Добавим, что команды выступают в дивизионе С, но в разных группах.

Между тем товарищеский матч между Арменией и Албанией, намеченный на 7 октября в Ереване, был отменен.