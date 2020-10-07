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2020-10-07
УЕФА перенес матчи Лиги наций с участием Армении и Азербайджана на нейтральное поле
Поединки примут Польша и Албания.
Фото: uefa.com
УЕФА принял решение о переносе матчей Лиги наций Армения - Грузия и Азербайджан - Кипр на нейтральное поле, сообщает пресс-служба организации.
Это связано с военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном.
Матч Армения - Грузия состоится 11 октября в Тыхы (Польша).
13 октября Азербайджан сыграет с Кипром в Тиране (Албания).
Добавим, что команды выступают в дивизионе С, но в разных группах.
Между тем товарищеский матч между Арменией и Албанией, намеченный на 7 октября в Ереване, был отменен.