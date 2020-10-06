Шевченко лишился 12 футболистов, которые не будут участвовать в матчах сборной Украины из-за травм и коронавируса

Это больше, чем полкоманды.

12 игроков сборной Украины не будут участвовать в ближайших матчах национальной команды из-за травмы и коронавируса, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Травму приводящей мышцы получил защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Из-за травм не смогут помочь сборной три футболиста "Шахтера" - Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка и Сергей Болбат.

В другом украинском Гранде - киевском "Динамо" травмированы Виталий Буяльский и Владислав Супряга, которые, как выяснилось, также не успеют восстановиться к матчам национальной команды.

Кроме того, ПЦР-тесты на COVID-19 дали положительный результат у двух футболистов "Шахтера" - Тараса Степаненко и Андрея Пятова. Таким образом, команда в полном составе ушла на самоизоляцию, а это значит, что Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес тоже не примут участия в играх.

Напомним, уже завтра сборная Украины сыграет товарищеский матч с французами в Сен-Дени, а также проведет две встречи в Лиге Наций - с немцами (10 октября) и испанцами (13 октября).