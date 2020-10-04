Футбольным фанатам разрешили присутствовать на матчах в Киеве
Киевские власти согласились с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков. Фанаты смогут заполнить до 30% от вместимости стадионов.
Об этом
Сообщается, что решение было принято 2 октября на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В частности, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:
9 октября – (стадион “Оболонь Арена”) матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
10 октября – (НСК “Олимпийский”) матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
13 октября – (НСК “Олимпийский”) матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.
Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
Фото: открытые источники