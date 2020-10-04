Футбольным фанатам разрешили присутствовать на матчах в Киеве

Футбольным фанатам разрешили присутствовать на матчах в Киеве

Киевские власти согласились с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков. Фанаты смогут заполнить до 30% от вместимости стадионов. 

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Сообщается, что решение было принято 2 октября на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В частности, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:

9 октября – (стадион “Оболонь Арена”) матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10 октября – (НСК “Олимпийский”) матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

13 октября – (НСК “Олимпийский”) матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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