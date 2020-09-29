В чемпионате Швеции темнокожего футболиста дисквалифицировали за расизм

Он назвал игрока соперника "белым мальчиком".

В чемпионате Швеции темнокожего футболиста дисквалифицировали за расизм
Оке Акповета
Фото: gp.se

В шведском футболе еще не улеглись страсти после скандального высказывания Душана Джурича из "Хальмстад", обозвавшего Дениза Ялдира из "Умео" "гребаным цыганом", как другой игрок Superettan Оке Акповета из "Норрбю" обозвал футболиста все того же "Умео" "белым мальчиком", сообщает gp.se.

КДК Федерации футбола Швеции оперативно отреагировал на это высказывание Оке, квалифицировав его как расистское, и дисквалифицировал нигерийского форварда на 2 матча.

Сам Акповета не стал признавать свою вину, однако заявил, что не будет обжаловать свое наказание.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Соперник сборной Украины по Евро-2020 назначил нового главного тренера. ФутболСоперник сборной Украины по Евро-2020 назначил нового главного тренера. Футбол
Своими двумя голами Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 финала Кубка лигиСвоими двумя голами Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 финала Кубка лиги
В Украинской ассоциации футбола вспышка COVID-19: три первых вице-президента заразилисьВ Украинской ассоциации футбола вспышка COVID-19: три первых вице-президента заразились
"Шахтер" второй матч подряд не может выиграть матч УПЛ"Шахтер" второй матч подряд не может выиграть матч УПЛ
Официально подтверждена дата боя Усик - ЧисораОфициально подтверждена дата боя Усик - Чисора
Блок рекламы


Похожие новости
В чемпионате Франции по футболу среди женщин защитница "Лиона" вырубила соперницу приемом из кунг-фуВ чемпионате Франции по футболу среди женщин защитница "Лиона" вырубила соперницу приемом из кунг-фу
Вратарь ПСЖ "привез" гол в свои ворота в первом матче команды в чемпионате ФранцииВратарь ПСЖ "привез" гол в свои ворота в первом матче команды в чемпионате Франции
В чемпионате Польши перед штрафным соперника вратарь стал в стенку, а полевые футболисты - на линию воротВ чемпионате Польши перед штрафным соперника вратарь стал в стенку, а полевые футболисты - на линию ворот
Сборные Швеции, Германии и США отказались от участия в чемпионате мира-2020 по хоккею с мячом в ИркутскеСборные Швеции, Германии и США отказались от участия в чемпионате мира-2020 по хоккею с мячом в Иркутске
Сборная РоSSии по художественной гимнастике отказалась участвовать в Чемпионате Европы-2020 в КиевеСборная РоSSии по художественной гимнастике отказалась участвовать в Чемпионате Европы-2020 в Киеве
Украинец "Гента" забил гол в чемпионате Бельгии и получил редкую и болезненную травмуУкраинец "Гента" забил гол в чемпионате Бельгии и получил редкую и болезненную травму
Суркис - футболистам: Если с Луческу не получится, то надо будет менять вас всехСуркис - футболистам: Если с Луческу не получится, то надо будет менять вас всех
В "Феррари" ответили на критику Гамильтона относительно недостаточной борьбы с расизмомВ "Феррари" ответили на критику Гамильтона относительно недостаточной борьбы с расизмом
Гамільтон розкритикував "Феррарі" за недостатню боротьбу з расизмомГамільтон розкритикував "Феррарі" за недостатню боротьбу з расизмом
Гол Зубкова за "Ференцварош" претендует на награду в чемпионате ВенгрииГол Зубкова за "Ференцварош" претендует на награду в чемпионате Венгрии
Последние новости
Подгружаем последние новости