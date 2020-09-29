В чемпионате Швеции темнокожего футболиста дисквалифицировали за расизм

В шведском футболе еще не улеглись страсти после скандального высказывания Душана Джурича из "Хальмстад", обозвавшего Дениза Ялдира из "Умео" "гребаным цыганом", как другой игрок Superettan Оке Акповета из "Норрбю" обозвал футболиста все того же "Умео" "белым мальчиком", сообщает gp.se.

КДК Федерации футбола Швеции оперативно отреагировал на это высказывание Оке, квалифицировав его как расистское, и дисквалифицировал нигерийского форварда на 2 матча.

Сам Акповета не стал признавать свою вину, однако заявил, что не будет обжаловать свое наказание.