Сборную Украины по волейболу U-20 отстранили от чемпионата Европы за день до старта

В составе нашей команды были обнаружены больные коронавирусом.

Фото: ФВУ

Сборная Украины по волейболу U-20 под руководством Владимира Романцова и Анатолия Янущика была сняла с розыгрыша чемпионата Европы за день до старта в чешском Брно.

Сборная Украины не допущена к соревнованиям из-за наличия положительных тестов на коронавирус.

По аналогичной причине от участия в соревнованиях отстранена и сборная Турции.

В Федерации волейбола Украины прокомментировали дисквалификацию сборной с чемпионата Европы U-20.

В официальном заявлении организации говорится, что члены команды несколько раз сдавали тесты на коронавирус еще на родине, однако, несмотря на положительные результаты у некоторых, вылетели в Чехию в полном составе. В федерации возмущены принципиальностью организаторов и задумались о бойкоте международных соревнований.

"Как ни прискорбно, но сборная Украины U-20, которая должна была сегодня в Брно провести стартовый поединок континентального первенства, была вынуждена в срочном режиме покинуть Чехию. Причиной тому стал положительный тест на коронавирус у одного игрока нашей команды", - говорится в коммюнике.

"Поэтому, вопреки здравому смыслу, вся команда, образно говоря, осталась вне игры. Титанические усилия и, наконец, большие деньги, потраченные ради ее наилучшей подготовки, из-за слишком жесткой принципиальности отдельных чешских чиновников пошли в трубу.

Сейчас руководство ФВУ очень серьезно размышляет: а стоит пытаться отправлять наши команды, в частности, на чемпионаты Восточноевропейской зональной ассоциации волейбола? Ведь никто не дает гарантии, что подобные "триллеры" не станут реальностью и для них", - отмечается в пресс-релизе.

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