Деревянченко в очередной раз не смог завоевать чемпионский пояс

Украинец в третий раз в карьере проиграл титульный бой.

Накануне в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой турнир профессионального бокса.

В его главном событии встретились чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарли (30-0, 22 КО) и претендент на титул украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО).

Украинец провел отличный бой. Несмотря на то, что инициативой владел американец, бой получился конкурентным.

А в последних раундах Деревянченко даже выглядел несколько лучше, но этого оказалось недостаточно, и судьи единогласным решением отдали предпочтение чемпиону (116-112, 117-111, 118-110).

Для Сергея это поражение стало третьим в трех чемпионских поединках, причем все бои он проиграл решением судей.

Согласно статистике системы CompuBox, украинец нанес больше ударов - 681 против 627, но при этом чемпион бил точнее - 219 попаданий против 180 у Деревянченко.

При этом украинец нанес больше силовых ударов - 163 против 134. Однако и здесь в точности преимущество было на стороне соперника - 32% по сравнению с 41% у Чарли.

Главным оружием американца был джеб. Он 85 раз донес этот удар, тогда как Деревянченко - только 17. При этом точность джеба украинца составила всего 10%.