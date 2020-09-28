Деревянченко в очередной раз не смог завоевать чемпионский пояс

Украинец в третий раз в карьере проиграл титульный бой.

Деревянченко в очередной раз не смог завоевать чемпионский пояс
Сергій Дерев'янченко і Джермалл Чарло
Фото: sho.com

Накануне в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой турнир профессионального бокса.

В его главном событии встретились чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарли (30-0, 22 КО) и претендент на титул украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО).

Украинец провел отличный бой. Несмотря на то, что инициативой владел американец, бой получился конкурентным.

А в последних раундах Деревянченко даже выглядел несколько лучше, но этого оказалось недостаточно, и судьи единогласным решением отдали предпочтение чемпиону (116-112, 117-111, 118-110).

Для Сергея это поражение стало третьим в трех чемпионских поединках, причем все бои он проиграл решением судей.

Согласно статистике системы CompuBox, украинец нанес больше ударов - 681 против 627, но при этом чемпион бил точнее - 219 попаданий против 180 у Деревянченко.

При этом украинец нанес больше силовых ударов - 163 против 134. Однако и здесь в точности преимущество было на стороне соперника - 32% по сравнению с 41% у Чарли.

Главным оружием американца был джеб. Он 85 раз донес этот удар, тогда как Деревянченко - только 17. При этом точность джеба украинца составила всего 10%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Соперник сборной Украины по Евро-2020 назначил нового главного тренера. ФутболСоперник сборной Украины по Евро-2020 назначил нового главного тренера. Футбол
Своими двумя голами Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 финала Кубка лигиСвоими двумя голами Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 финала Кубка лиги
В Украинской ассоциации футбола вспышка COVID-19: три первых вице-президента заразилисьВ Украинской ассоциации футбола вспышка COVID-19: три первых вице-президента заразились
"Шахтер" второй матч подряд не может выиграть матч УПЛ"Шахтер" второй матч подряд не может выиграть матч УПЛ
Официально подтверждена дата боя Усик - ЧисораОфициально подтверждена дата боя Усик - Чисора
Блок рекламы


Похожие новости
Деревянченко и Чарли провели дуэль взглядов перед чемпионским боемДеревянченко и Чарли провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
Лопес отказался от боя с Ломаченко за четыре чемпионских поясаЛопес отказался от боя с Ломаченко за четыре чемпионских пояса
Назначена дата боя за три чемпионские пояса между Ломаченко и ЛопесомНазначена дата боя за три чемпионские пояса между Ломаченко и Лопесом
В Украинской Премьер-лиге уволен очередной главный тренерВ Украинской Премьер-лиге уволен очередной главный тренер
Обладатель пояса WBA сравнил спарринг с Ломаченко с боксом с теньюОбладатель пояса WBA сравнил спарринг с Ломаченко с боксом с тенью
Джошуа назвал причину, помешавшую Кличко завоевать медиарынок и стать самым известным бойцом в миреДжошуа назвал причину, помешавшую Кличко завоевать медиарынок и стать самым известным бойцом в мире
Братья Суркисы все же смогут присутствовать на матче "Шахтер" – "Динамо"Братья Суркисы все же смогут присутствовать на матче "Шахтер" – "Динамо"
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с ФьюриВладимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
Главный санитарный врач Украины сообщил, когда смогут возобновиться матчи со зрителями в УПЛ. ФутболГлавный санитарный врач Украины сообщил, когда смогут возобновиться матчи со зрителями в УПЛ. Футбол
Министр здравоохранения рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны Министр здравоохранения рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны
Последние новости
Подгружаем последние новости