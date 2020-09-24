Луческу побил рекорд Лобановского

Рекорд Метра держался 19 лет.

Луческу побил рекорд Лобановского
Мірча Луческу
Фото: ФК "Динамо"

Поединок с "Гентом" (2:1) стал 136-м для Мирчи Луческу в еврокубках с украинскими клубами.

Тем самым 75-летний румынский специалист стал новым рекордсменом-гвардейцем среди тренеров наших команд, превзойдя достижение Валерия Лобановского 19-летней давности, сообщает sport.ua.

Под руководством румынского наставника "Шахтер" и "Динамо" провели 90 матчей в Лиге чемпионов (88 и 2 соответственно), а "горняки" еще 45 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.

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