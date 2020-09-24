Луческу побил рекорд Лобановского

Поединок с "Гентом" (2:1) стал 136-м для Мирчи Луческу в еврокубках с украинскими клубами.

Тем самым 75-летний румынский специалист стал новым рекордсменом-гвардейцем среди тренеров наших команд, превзойдя достижение Валерия Лобановского 19-летней давности, сообщает sport.ua.