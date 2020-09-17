Украина сохранила место в топ-25 рейтинга сборных ФИФА

Рейтинг значительно перекроился после матчей Лиги наций.

Украина сохранила место в топ-25 рейтинга сборных ФИФА
Збірна України
Фото: УАФ

По итогам двух стартовых туров Лиги наций сборная Украины сохранила 24 место в рейтинге сборных ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, команда Андрея Шевченко выиграла у швейцарцев (2:1) и уступила испанцам (0:4).

Изменились позиции соперников украинцев по ЛН: Испания поднялась на седьмое место (+1 позиция), Германия также сделала шаг вверх на одну строчку и занимает 14 место, а Швейцария опустилась на 15-е (-3).

Добавим, что в топ-50 рейтинга наибольший прогресс наблюдается у россиян (+6), которые после двух побед над Сербией (3:1) и Венгрией (3 2) занимают 32 место.

  • 1 Бельгия 1773 (0)
  • 2 Франция 1744 (0)
  • 3 Бразилия 1712 (0)
  • 4 Англия 1664 (0)
  • 5 Португалия 1653 (+2)
  • 6 Уругвай 1645 (-1)
  • 7 Испания 1642 (1)

... ... ...

  • 14 Германия 1602 (1)
  • 15 Швейцария 1600 (-3)

... ... ...

  • 22 Перу 1544 (-1)
  • 23 США 1542 (-1)
  • 24 УКРАИНА 1539 (0)
  • 25 Венесуэла 1517 (0)
  • 26 Тунис 1506 (1)

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