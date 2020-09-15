"Шахтер" сменил технического спонсора. Футбол

Клуб начал сотрудничество с Puma.

"Шахтер" сменил технического спонсора
Сергій Палкін (праворуч) і Володимир Горобець
Фото: шахтар

Со следующего сезона компания Puma будет новым техническим спонсором чемпиона Украины - "Шахтера", сообщается на официальном сайте "горняков".

Контракт между сторонами заключен на 5 лет.

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин отметил, что этот контракт является большим шагом для клуба.

"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом, а именно - с Puma. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma произошла полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это самое главное в сотрудничестве", - заявил функционер.

Между тем генеральный директор Puma в Украине и РоSSии Владимир Горобец отметил, что для Puma сотрудничество с футбольным клубом всегда было одним из приоритетных направлений.

"Мы не могли представить себе партнера лучше, чем "Шахтер". Я очень рад, что желание идти вместе было сразу взаимным. Мы убеждены, что сотрудничество с "Шахтером" позволит нам продолжить активное развитие компании Puma на глобальной арене".

В коммюнике также указано, что презентация новой формы запланирована к старту сезона 2021/22. Компании верят в общую победу на поле и за его пределами.

Контракт "Шахтера" с нынешним техническим спонсором Nike истекает в этом году. С Nike донецкий клуб сотрудничал с 2008-го.

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