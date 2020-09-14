В Киеве откроют социально-спортивные школы Фонда Реал Мадрид. Футбол

Уже в октябре в столице откроются социально-спортивные школы Фонда Реал Мадрид. Учреждения заработают в трех районах города Подольском (СОШ №243), Днепровском (колледжи №272 им. В.А. Сухомлинского) и Дарницком (СОШ №62).

220 воспитанников из социально незащищенных семей смогут бесплатно заниматься футболом и баскетболом. Кроме спортивных тренировок ученики школы Фонда Реал Мадрид имеют возможность углублять школьное образование, изучать иностранные языки, посещать музеи, театры, кинотеатры, лекции и экскурсии. Воспитанников школы обеспечивают питанием, спортивным инвентарем и формой.

Как отмечают в ОО «Эпицентр детям», на открытие школ ожидают мировых звезд футбола и баскетбола.

«Очень надеемся, что эпидемиологическая ситуация не ухудшится, и мы сможем приветствовать на открытии нашей школы в Киеве звезд мирового спорта. Мы хотим, чтобы встреча со всемирно известными футболистами и баскетболистами подарила детям яркую эмоцию и вдохновила на успехи в учебе», - говорит вице-президент ОО «Эпицентр детям» Тарас Герега.

Он добавляет, что в школах будет работать высококвалифицированная команда профессионалов: координаторы, социальные работники, тренеры, учителя, воспитатели, психологи и волонтеры. В частности, все тренеры прошли курс обучения у тренеров-методистов Фонда Реал Мадрид.

Ученики школы смогут посещать футбольные матчи и тренировочную базу «Реал Мадрид», проводить матчи со сверстниками-воспитанниками социально-спортивных школ Фонда Реал Мадрид.

Проект реализуется в Украине уже не первый год. Сегодня, 14 сентября, более 600 воспитанников школы начинают новый год обучения в школах на Тернопольщине, Хмельнитчине и в городе Ирпень (Киевская область).

В прошлом году Фонд Реал Мадрид и ОО «Эпицентр детям» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Благодаря этому в каждой школе Фонда Реал Мадрид в Украине имеет возможность учиться не 100, а 300 детей, которые получат дополнительные возможности по обучению и стажировке у профессионалов «Реала».

Директор по институциональным связям Фонда Реал Мадрид Эмилио Бутрагеньо, открывая школы в Ирпене и Хмельницком, высоко оценил сотрудничество с украинской стороной.

«Фонд Реал Мадрид, общественная организация «Эпицентр детям» и компания «Эпицентр К» формируют команду, каждый из игроков которой имеет единую общую цель - улучшить настоящее и будущее украинских детей. Это победа, к которой мы стремимся в Украине», - подчеркнул он.

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Фонд Реал Мадрид - это организация, которая ведет социальную деятельность ФК «Реал Мадрид» во всем мире. На сегодня работает 900 социально-спортивных проектов, направленных на воспитание, интеграцию и кооперацию для социально защищенных и незащищенных слоев населения, особенно для детей 5-17 лет, оказавшихся в сложных социально-экономических условиях. Фонд насчитывает более 450 школ, подобных проекту, который сегодня открывается в Ирпене, в 80 различных странах мира на 5 континентах. Количество бенефициаров деятельности проекта достигает 105 тысяч в каждом сезоне.

В Украине первая школа Фонда Реал Мадрид и ОО «Эпицентр детям» открылась 4 октября 2018 года в Тернополе.