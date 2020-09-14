Агент Зинченко допускает переход украинца в "Наполи"

Зинченко может войти в соглашение по Кулибали.

Агент Зинченко допускает переход украинца в "Наполи"
Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола
Фото: ФК "Манчестер Сити"

Агент защитника "Манчестера Сити" Александра Зинченко Алан Прудников не исключает, что его клиент станет разменной монетой в сделке по переходу Калиду Кулибали из "Наполи" в стан "горожан", сообщает fapl.ru.

Несмотря на сложные переговоры о 29-летнем сенегальце, главный тренер МС Хосеп Гвардиола все же надеется его подписать до закрытия летнего трансферного окна.

Недавно появились слухи, что в рамках соглашения "Наполи" может получить Зинченко, который после карантина выходил в старте "МанСити" лишь в трех из 14 матчей.

Такой сценарий допускает и Прудников.

"Войдет Зинченко в соглашение по Кулибали? Он на радаре у "Неаполя", три года назад у нас были встречи", - заявил агент украинца.

"Но в этом случае нам нужно спросить у агента Кулибали, которого мы безмерно уважаем, как и менеджмент "Манчестер Сити".

Что будет, если "Сити" позвонит мне, чтобы использовать Зинченко в переговорах? Если будет так, мы выслушаем предложение "Наполи" - и там увидим", - цитирует агента издание.

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