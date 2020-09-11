Украинская Премьер-лига разрешила двум клубам сыграть свои домашние матчи со зрителями. Футбол

Поединки в Ковалевке и Ужгороде пройдут не при пустых трибунах.

Украинская Премьер-лига разрешила двум клубам сыграть свои домашние матчи со зрителями

Минздрав откорректировал временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей.

Украинская Премьер-Лига получила обновленные временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба УПЛ.

В связи с этим УПЛ разрешила проведение двух матчей 2-го тура со зрителями.

В частности, в присутствии болельщиков "Колос" из Ковалевки 12 сентября на обновленном стадионе примет "Львов", а "Минай" на следующий день примет "Александрию".

Наполняемость стадионов не должна превышать 25% зрителей, кроме того, командам необходимо выполнить все условия медицинского протокола.

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