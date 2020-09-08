Давно не видел, чтобы зебры играли в футбол, - фаны "Манчестер Юнайтед" шокированы новой формой команды

Гранды соревнуются, кто больше удивит болельщиков.

"Манчестер Юнайтед" и титульный спонсор "красных дьяволов" Adidas на официальном сайте манкунианцев презентовали третий комплект формы на сезон-2020/21.

Комплект выполнен в бело-синих цветах с красными вставками, шорты остались традиционного черного цвета.

В социальных сетях болельщики неоднозначно встретили новинку, сравнив ее с тюремной робой и зеброй.

В самом клубе выбор цветов объясняют возвращением к истокам: одна из первых форм МЮ была как раз бело-синяя.

Отметим, свой новый комплект необычного розового цвета представила "Барселона".