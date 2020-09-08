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2020-09-08
Давно не видел, чтобы зебры играли в футбол, - фаны "Манчестер Юнайтед" шокированы новой формой команды
Гранды соревнуются, кто больше удивит болельщиков.
Бруно Фернандеш
Фото: МЮ
"Манчестер Юнайтед" и титульный спонсор "красных дьяволов" Adidas на официальном сайте манкунианцев презентовали третий комплект формы на сезон-2020/21.
Комплект выполнен в бело-синих цветах с красными вставками, шорты остались традиционного черного цвета.
В социальных сетях болельщики неоднозначно встретили новинку, сравнив ее с тюремной робой и зеброй.
В самом клубе выбор цветов объясняют возвращением к истокам: одна из первых форм МЮ была как раз бело-синяя.
Отметим, свой новый комплект необычного розового цвета представила "Барселона".