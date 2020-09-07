"Челси" едва не побил свой клубный трансферный рекорд. Футбол

"Челси" продолжает штамповать летние трансферы. Клуб со "Стэмфорд Бридж" завершил приобретение атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" и сборной Германии Кая Хаверца. Об этом сообщается на официальном сайте "Челси".

После нескольких недель упорных переговоров клубы все-таки достигли компромисса: 21-летний немец заключил с "пенсионерами" контракт до 2025 года.

Добавим, что Хаверц стал седьмым приобретением "Челси" в это трансферное окно после Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Бена Чилуэлла, Тиаго Силвы, Маланга Сарра и Хавьера Мбуямбы, хотя Сарр должен уйти в аренду, а Мбуямба будет заниматься в молодежной команде.

Вопреки ожиданиям, покупкой Хаверца "Челси" не побил свой трансферный рекорд. Кай становится только вторым самым дорогим приобретением клуба со "Стэмфорд Бридж" - 71 млн фунтов, что на 600 тыс. фунтов меньше, чем трансфер двухлетней давности Кепы Аррисабалаги из "Атлетико".

Хаверц является воспитанником академии "Байера" и всего сыграл за "фармацевтов" 118 матчей, забив 36 голов и отдав 25 результативных передач.

"Кай - один из лучших игроков своего возраста в мировом футболе, поэтому мы очень рады, что его будущее связано с "Челси"", - сообщила директор "Челси" Марина Грановская.

В свою очередь, немец заявил, что он счастлив оказаться в "Челси".

"Я очень рад и горд быть здесь. Для меня это осуществление мечты - прийти и играть за такой великий клуб, как "Челси". Поэтому мне не терпится познакомиться со всеми игроками и тренерами. Да, я очень рад быть здесь!" - заявил сам Хаверц.