Ярмоленко стал самым результативным игроком в истории сборной Украины. Футбол

Футболист "Вест Хэма" набрал 58 очков по системе гол + пас.

Накануне сборная Украины с победы стартовала во втором розыгрыше Лиги наций, обыграв во Львове команду Швейцарии - 2:1.

Один из голов - на счету полузащитника Андрея Ярмоленко.

Таким образом, игрок "Вест Хэма" вышел на первое место в национальной команде по общему количеству голов и результативных передач, сообщает Transfermarkt.

Теперь на счету 30-летнего уроженца Санкт-Петербурга 58 результативных действий - 38 голов и 20 результативных передач.

Ярмоленко обошел нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко, у которого 48 голов и 9 головых пасов (57).

В топ-5 также входят Евгений Коноплянка 33 (21 + 12), Олег Гусев 22 (13 + 9) и Сергей Ребров 17 (15 + 2).