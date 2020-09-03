Сборные Швеции, Германии и США отказались от участия в чемпионате мира-2020 по хоккею с мячом в Иркутске

Команды не смогут приехать из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации.

Федерация хоккея с мячом Швеции сообщила организаторам чемпионата мира-2020 о неучастии сборной в турнире.

Соревнования должны пройти с 5 по 11 октября в Иркутске. Кроме шведов, отказ поступил от Германии и США . Поэтому от участия отказались три сборных из восьми.

"Ночью пришли официальные письма от шведской и немецкой федераций - из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации их команды не смогут приехать в октябре на чемпионат мира. Однако они готовы приехать в любое время, если будет перенесение. Сборная США еще месяц назад отказалась, - цитирует президента Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимира Матиенко "Спорт Экспресс". - Думаю, что уже маловероятно проведение турнира в октябре".

По его словам, решение о возможном переносе матчей будет принимать Международная федерация хоккея с мячом.