Сборные Швеции, Германии и США отказались от участия в чемпионате мира-2020 по хоккею с мячом в Иркутске
Команды не смогут приехать из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации.
Федерация хоккея с мячом Швеции сообщила организаторам чемпионата мира-2020 о неучастии сборной в турнире.
Соревнования должны пройти с 5 по 11 октября в Иркутске. Кроме шведов, отказ поступил от Германии и США. Поэтому от участия отказались три сборных из восьми.
"Ночью пришли официальные письма от шведской и немецкой федераций - из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации их команды не смогут приехать в октябре на чемпионат мира. Однако они готовы приехать в любое время, если будет перенесение. Сборная США еще месяц назад отказалась, - цитирует президента Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимира Матиенко "Спорт Экспресс". - Думаю, что уже маловероятно проведение турнира в октябре".
По его словам, решение о возможном переносе матчей будет принимать Международная федерация хоккея с мячом.
Сначала турнир назначили на 29 марта - 5 апреля, но перенесли из-за пандемии коронавируса. Сборная Швеции является 12-кратным чемпион мира. Кроме нее, турнир 14 раз выигрывал СССР, 12 раз - РоSSия и 1 раз - Финляндия.