Сезон не был доигран: определен чемпион Украины по хоккею

Совет Федерации хоккея Украины утвердил призеров хоккейного сезона-2021/22, который не был доигран из-за вторжения РоSSии.

Как сообщила пресс-служба организации, было принято решение зафиксировать итоговые места в таблице Украинской хоккейной лиги по состоянию на 24 февраля. Это решение было поддержано единогласно.

Таким образом, первое место осталось за "Соколом" (48 очков) - киевский клуб признан чемпионом в 13-й раз в своей истории. В тройку призеров вошли "Кременчук" (40 очков) и "Днепр" (26 очков). "Сокол" также завоевал титул среди юниоров.

Стоит отметить, что часть клубов, среди которых "Донбасс", "Краматорск", "Белый Барс" и "Мариуполь", еще в прошлом году вышли из УХЛ и создали хоккейную Суперлигу.