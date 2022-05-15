Сезон не был доигран: определен чемпион Украины по хоккею

Золотые медали получит "Сокол".

Сезон не был доигран: определен чемпион Украины по хоккею
"Сокол" - 13-кратный чемпион Украины
© Sport Arena

Совет Федерации хоккея Украины утвердил призеров хоккейного сезона-2021/22, который не был доигран из-за вторжения РоSSии.

Как сообщила пресс-служба организации, было принято решение зафиксировать итоговые места в таблице Украинской хоккейной лиги по состоянию на 24 февраля. Это решение было поддержано единогласно.

Таким образом, первое место осталось за "Соколом" (48 очков) - киевский клуб признан чемпионом в 13-й раз в своей истории. В тройку призеров вошли "Кременчук" (40 очков) и "Днепр" (26 очков). "Сокол" также завоевал титул среди юниоров.

Стоит отметить, что часть клубов, среди которых "Донбасс", "Краматорск", "Белый Барс" и "Мариуполь", еще в прошлом году вышли из УХЛ и создали хоккейную Суперлигу.


Данил Слесь, ZN.ua

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