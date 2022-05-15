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2022-05-15
Сезон не был доигран: определен чемпион Украины по хоккею
Золотые медали получит "Сокол".
"Сокол" - 13-кратный чемпион Украины© Sport Arena
Совет Федерации хоккея Украины утвердил призеров хоккейного сезона-2021/22, который не был доигран из-за вторжения РоSSии.
Как сообщила пресс-служба организации, было принято решение зафиксировать итоговые места в таблице Украинской хоккейной лиги по состоянию на 24 февраля. Это решение было поддержано единогласно.
Таким образом, первое место осталось за "Соколом" (48 очков) - киевский клуб признан чемпионом в 13-й раз в своей истории. В тройку призеров вошли "Кременчук" (40 очков) и "Днепр" (26 очков). "Сокол" также завоевал титул среди юниоров.
Стоит отметить, что часть клубов, среди которых "Донбасс", "Краматорск", "Белый Барс" и "Мариуполь", еще в прошлом году вышли из УХЛ и создали хоккейную Суперлигу.
Данил Слесь, ZN.ua