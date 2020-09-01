Звезды "Барселоны", включая Месси, провели сепаратную встречу дома у Суареса, - СМИ. Футбол

Наверное, обсуждали текущие дела "Барсы".

Звезды "Барселоны", включая Месси, провели сепаратную встречу дома у Суареса, - СМИ
Чета Мессі і Суаресів
Фото: ole.com

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес принял дома других лидеров команды - форварда Ліонеля Месси, защитника Жорди Альбу и полузащитника Серхио Бускетса, утверждает аргентинское издание Ole.

О чем говорили - неизвестно, но скорее всего - обсуждали последние неудачи каталонского клуба, а также трансферные цели как "Барселоны", так и самих футболистов.

В прошлом сезоне "Барселона" заняла лишь второе место в чемпионате Испании и не смогла завоевать ни одного трофея.

А в Лиге чемпионов дошла до 1/4 финала, где потерпела унизительное поражение от "Баварии" - 2: 8.

Напомним, Месси решил покинуть "Барселону". Футболист отправил в клуб факс, в котором сообщил о своем желании досрочно расторгнуть контракт, действующий до лета 2021 года.

Между тем новый главный тренер каталонцев Рональд Куман в очной беседе с Суаресом объявил уругвайцу, что не нуждается в его услугах.

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