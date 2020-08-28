Сборная РоSSии по художественной гимнастике отказалась участвовать в Чемпионате Европы-2020 в Киеве

РоSSийская сторона считает, что соревнования не состоятся.

Национальная команда РоSSии по художественной гимнастике не приедет в Киев , где 26-29 ноября пройдет чемпионат Европы.

"Условия, которые выдвигают организаторы, для роSSийских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявки на участие", - цитирует президента ВсероSSийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову sport.ua со ссылкой на ТАСС.

"Также я хочу заметить, что вопрос проведения этого турнира будет решаться только в конце сентября. Так, заявки поданы, но официальное решение будет принято позже. А если нет решения, будет ли чемпионат Европы, то как мы можем в нем участвовать или не участвовать?

Изменится ли позиция нашей федерации, если в конце сентября примут решение, что чемпионат Европы все-таки состоится? Это уже другой вопрос, но подавать заявку сейчас несерьезно. Если бы мы отправили ее сейчас, то должны были бы оплатить отель. А это безвозвратная сумма, и я не вижу смысла рисковать деньгами", - отметила руководитель федерации.

"Далее, если бы мы решили выступать в Киеве , то прямого сообщения с Украиной РоSSия не имеет. Самолеты не летают, поэтому нам пришлось бы добираться окольными путями", - поделилась Винер-Усманова.

Отметим, что в первенстве Европы запланировано участие около 300 спортсменок из 39 стран. Команда РоSSии - самая титулованная в истории проведения соревнований.