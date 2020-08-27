"Ференцварош" Реброва создал громкую сенсацию в Лиге чемпионов, обыграв "Селтик" в Глазго

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов команда Сергея Реброва "Ференцварош" сенсационно нанесла поражение "Селтику" на его поле (2:1) и вышла в следующую стадию турнира.

При подавляющем игровом и территориальном преимуществе хозяев - количество ударов по воротам 25:4, в створ - 7:2, угловые - 7:1, владение мячом 60% на 40% - подопечные Скотта Брауна умудрились проиграть.

Открыл счет в дебюте матча Давид Сигер, положив мяч в нижний угол ворот ударом с 22 метров.

В начале второго тайма хозяевам удалось поквитаться. Однако за 15 минут до конца основного времени матча в контратаке Токмак Нгуен шокировал болельщиков шотландской команды.

Добавим, что весь матч в составе "Ференцвароша" отыграл украинец Игорь Харатин.