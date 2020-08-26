"Барселона" смирилась с тем, что ей не удержать Месси: клуб назвал реальную цену на аргентинца, - СМИ

"Блаугранас" готовятся к "жизни без Лео".

"Барселона" смирилась с тем, что ей не удержать Месси: клуб назвал реальную цену на аргентинца, - СМИ
Президент "Барселоги" Жозеп Бартомеу і Ліонель Мессі
Фото: mundodeportivo.com

Решением Лионеля Месси продолжить свою карьеру в другом клубе руководство "Барселоны" было поставлено в затруднительное положение.

С одной стороны, "блаугранас" обладают правами на аргентинца еще как минимум на год.

С другой стороны, через год, если решение капитана команды не изменится, "Барселона" может его потерять абсолютно бесплатно - Лео покинет "Ноу Камп" в статусе свободного агента.

И, похоже, здравый смысл в руководстве каталонцев взял верх.

Как сообщает AS, в "Барселоне" есть намерение извлечь максимум из сложившейся ситуации, особенно в ракурсе финансовых проблем из-за коронавируса, и сделать трансфер Месси самым дорогим в мире.

В итоге за Лионеля просят на один евро больше, чем за переход Неймара, который в 2017 году перешел опять-таки из "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро.

Несмотря на то, что эта сумма была в 3 раза меньше, чем прописано в контракте клаусула (700 млн евро), однако и эта цена видится как минимум в 1,5 раза завышенной из-за 33-летнего возраста аргентинца.

Добавим, что в СМИ попало фото факса Месси с просьбой о расторжении контракта с "Барселоной".

El fax del que habl? el mundo: a trav?s de esta carta, Leo Messi le comunic? a la dirigencia del Barcelona que no jugar? m?s en el club catal?n. ?? pic.twitter.com/qetW8uGkzy

— ESPN F?tbol Club Argentina (@ESPNFCarg) August 25, 2020

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