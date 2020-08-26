"Динамо" снова обошло "Шахтер" по количеству трофеев за время независимости Украины
Счет стал 36 на 35.
Накануне "Динамо" обыграло "Шахтер" (3:1) и стало обладателем Суперкубка Украины - девятого в своей клубной истории.
Благодаря этой победе на НСК "Олимпийский" "Динамо" снова обошло «горняков» по завоеванным трофеям за время независимости Украины: 36 против 35.
"Динамо" 15 раз становилось чемпионом Украины, выиграло 11 Кубков, а также 9 Суперкубков Украины.
У "Шахтера" 12 выигранных чемпионств, 13 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а также 1 Кубок УЕФА.
Что касается абсолютных цифр клубной истории, то киевляне значительно опережают дончан. "Динамо" - 13-кратный чемпион СССР, 9-кратный обладатель Кубка и 3-кратный обладатель Суперкубка СССР. Итого - 61 трофей.
"Шахтер" является 4-кратным обладателем Кубка СССР, кроме того, "горняки" однажды выиграли Суперкубок СССР. Итого - 40 трофеев.