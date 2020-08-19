Соперник сборной Украины по группе Евро-2020 сменил главного тренера. Футбол

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) подтвердила переход Рональда Кумана в каталонскую "Барселону".

Пока KNVB не определился с преемником Кумана, исполняющим обязанности главного тренера назначен его ассистент Дуайт Лодевегес.