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2020-08-19
Соперник сборной Украины по группе Евро-2020 сменил главного тренера. Футбол
Рональд Куман покинул сборную Нидерландов.
Дуайт Лодевегес
Фото: footboom.kz
Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) подтвердила переход Рональда Кумана в каталонскую "Барселону".
Пока KNVB не определился с преемником Кумана, исполняющим обязанности главного тренера назначен его ассистент Дуайт Лодевегес.
Нидерландские СМИ сообщают, что фаворитом на эту должность является бывший наставник Oranje Луї ван Гал.