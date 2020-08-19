Испания сделала странный выбор относительно места проведения матча Лиги Наций против Украины. Футбол

Поединок пройдет уже в следующем месяце.

По сообщению официального сайта Украинской ассоциации футбола, сборная Испании сыграет домашний матч против национальной команды Украины в группе А4 Лиги Наций в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано".

Встреча состоится 6 сентября и начнется в 21.45 по киевскому времени.

Отметим, что стадион "Альфредо ди Стефано" является тренировочной базой мадридского "Реала". На нем проводит домашние матчи клуб "Реал Мадрид Кастилья", который выступает в Сегунде В. Стадион вмещает 6000 зрителей.