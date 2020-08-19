"Барселона" объявила имя нового главного тренера. Футбол

Рональд Куман возвращается на "Ноу Камп".

"Барселона" объявила имя нового главного тренера
Рональд Куман
Фото: dynamo.kiev.ua

Новым главным тренером "Барселоны" стал Рональд Куман, сообщает официальный сайт "блаугранас".

Контракт с голландским специалистом подписан до 30 июня 2022 года.

В бытность игроком Куман провел на "Ноу Камп" 7 лет (с 1989 по 1995 годы), сыграв за "Барсу" сто девяносто две игры, в которых отметился 67-ю голами.

С 1998 по 2000 годы Куман был помощником главного тренера "Барселоны" Луи ван Галя.

Голландец заменил на посту наставника "Барселоны" - уволенного несколько дней назад Кике Сетьена. Руководство рассталось с ним после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от "Баварии" (2:8).

В 2018 году Куман возглавил сборную Нидерландов и вывел команду на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб выплатит Королевскому футбольному союзу Нидерландов компенсацию за Кумана. Согласно информации издания Lavanguardia, речь идет о 4-5 миллионах евро.

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