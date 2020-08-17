Суркис назвал сумму ежегодной дотации "Динамо". Футбол

Президент клуба раскрыл некоторые детали бюджета клуба.

Суркис назвал сумму ежегодной дотации "Динамо"
Ігор Суркіс
Фото: НВ

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью "Новому времени" рассказал, что мешает украинскому футболу зарабатывать, а также назвал годовой бюджет столичного клуба.

"Что мешает украинскому футболу стать бизнесом? Экономическая ситуация", - цитирует владельца "Динамо" издание.

При этом Суркис отметил, что ежегодный бюджет клуба составляет 30-35 млн долларов, из которых, по его словам, 15-20 млн - дотационные деньги.

"У нас есть отчетность, мы ее показываем, не скрываем. Мы получаем деньги только от телевидения - это около миллиона долларов, еще какие-то спонсорские деньги. Плюс получаем доход в зависимости от того, играем мы в Лиге Европы или в Лиге чемпионов. Если бы мы играли сегодня в Лиге чемпионов, то дотационный бюджет мог бы быть только на трансферы, образно говоря. А так у нас бюджет сегодня 30-35 млн долларов, где дотационных денег около 15-20 млн. Их приходится акционерам добавлять в футбольный клуб "Динамо" Киев. Почему? Потому что от билетов мы ничего не получаем. От атрибутики, к сожалению, мы ничего не получаем. Не работают те механизмы зарабатывания денег, которые есть на Западе", - отметил функционер.

"У нас огромный магазин, мы платим аренду на "Олимпийском" стадионе, сами разрабатываем дизайн одежды на продажу. Но, поймите, вот была футболка New Balance, она дорогая. Хорошая лицензионная футболка стоит около 40-50 евро. Сегодня это дорого для наших граждан", - подытожил экономическую составляющую Суркис.

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