Болельщики освистали игроков, ставших на колено перед матчем MLS. Футбол

Перед матчем Высшей футбольной лиги (MLS) "Даллас" - "Нэшвилл" (0:1) фанаты остались недовольны поведением футболистов, ставших во время исполнения гимна США на колено, сообщает BBC Sport.

Таким образом игроки выражали свою поддержку движению Black Lives Matter.

Сообщается, что неодобрительным гулом выражение недовольства болельщиков не ограничилось. Зрители, которых собралось на стадионе "Тойота" около 3 тысяч, выкрикивали оскорбительные слова в адрес футболистов.

Один из фанатов даже бросил на поле бутылку с водой, за что был выведен со стадиона.

В свою очередь, защитник "Далласа" Реджи Кэннон выразил непонимание такой реакции болельщиков.

"Какой позор. Фанаты гудят людям, которые отстаивают свои убеждения. Миллионы людей поддерживают эту идею. Считаю, такое поведение отвратительно.

Мне жаль наших фанатов. Они не понимают, что означает этот жест. Они не понимают, почему мы склоняем колено. Они считают, что мы невежественны, и это ужасно расстраивает", - приводит слова Кэннона издание.