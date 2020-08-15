Чемпионка US Open-2019 отказалась защищать титул в 2020 году

Бьянки Андрееску не будет на кортах "Флашинг-Медоус".

Действующая победительница US Open Бьянка Андрееску не будет защищать титул в 2020 году. Канадка решила пропустить турнир "Большого шлема", чтобы вернуть игровую форму.

Об этом 20-летняя теннисистка написала в своем Instagram.

"После долгих дискуссий с близкими мне людьми я решила, что не поеду в Нью-Йорк в этом году. Я пошла на этот шаг, чтобы сосредоточиться на своей форме и убедиться, что смогу вернуться к выступлениям на самом высоком уровне", - написала лучшая спортсменка Канады-2019.

"Победа на US Open в прошлом году была кульминацией моей карьеры, и мне жаль, что я не поеду на турнир. Однако я понимаю, что непредвиденные трудности, в том числе и пандемия коронавируса, не дают мне возможности подготовиться к турниру должным образом", - отметила Андрееску.

Напомним, год назад канадка в финале US Open обыграла Серену Уильямс - 6:3, 7:5.

Ранее от поездки в США отказались первая ракетка мира Эшли Барти, украинка Элина Свитолина, представительница Нидерландов Кики Бертенс и другие теннисистки.

Открытый чемпионат США стартует 31 августа и станет вторым турниром "Большого шлема" в сезоне после Australian Open.

Добавим, что организаторы "Уимблдона" отменили турнир, а "Ролан Гаррос "перенесен на сентябрь.