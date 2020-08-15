Чемпионка US Open-2019 отказалась защищать титул в 2020 году
Бьянки Андрееску не будет на кортах "Флашинг-Медоус".
Бьянка Андрееску
Фото: US Open
Действующая победительница US Open Бьянка Андрееску не будет защищать титул в 2020 году. Канадка решила пропустить турнир "Большого шлема", чтобы вернуть игровую форму.
Об этом 20-летняя теннисистка написала в своем Instagram.
"После долгих дискуссий с близкими мне людьми я решила, что не поеду в Нью-Йорк в этом году. Я пошла на этот шаг, чтобы сосредоточиться на своей форме и убедиться, что смогу вернуться к выступлениям на самом высоком уровне", - написала лучшая спортсменка Канады-2019.
"Победа на US Open в прошлом году была кульминацией моей карьеры, и мне жаль, что я не поеду на турнир. Однако я понимаю, что непредвиденные трудности, в том числе и пандемия коронавируса, не дают мне возможности подготовиться к турниру должным образом", - отметила Андрееску.