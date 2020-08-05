Перед боем с Майком Тайсоном его соперник решил застраховать свои уши

Многим памятен бой Майка против Эвандера Холифилда.

Перед боем с Майком Тайсоном его соперник решил застраховать свои уши
Майк Тайсон і Рой Джонс
Фото: essentiallysports.com

Бывший обладатель поясов в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший застрахует свои уши перед боем с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.

Менеджер боксера Жолт Барна решил предусмотреть возможный инцидент, аналогичный происшедшему в июне 1997 года, когда Тайсон откусил часть уха Эвандера Холифилда во время их второго боя, сообщает tekdeeps.com.

Напомним, что 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс планируют провести поединок 12 сентября. Выставочный бой будет состоять из восьми раундов и пройдет в американском штате Калифорния.

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