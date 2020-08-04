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2020-08-04
Конфронтация со столичными фанами обеспечена: "Шахтер" хочет полностью переехать в Киев. Футбол
Проект имеет чисто финансовую основу.
"Шахтар"
Фото: shakhtar.com
"Шахтер" в следующем сезоне не намерен проводить матчи в Харькове, на ОСК "Металлист", утверждает футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе "Циганик LIVE".
"У меня есть информация, что "Шахтер" рассматривает возможность полностью переехать в Киев хотя бы на один сезон.
Потому что неизвестно, когда будет полноценное возвращение болельщиков на трибуны. Жить в Киеве и ездить играть при пустых трибунах в Харькове нет смысла", - отметил Цыганык.
Напомним, после карантина "Шахтер" провел все свои домашние матчи в Киеве, на НСК "Олимпийский".