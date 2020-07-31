Против президента ФИФА возбуждено уголовное дело

Джанни Инфантино обвиняется в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

Против президента ФИФА возбуждено уголовное дело
Джанні Інфантино
Фото: euronews.com

Швейцарская прокуратура начала досудебное разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает The Independent.

50-летний Инфантино, который имеет швейцарское и итальянское гражданство, обвиняется в подстрекательстве сотрудников швейцарской федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.

Ранее был назначен специальный прокурор для рассмотрения связей между 9-м президентом ФИФА и швейцарским генеральным прокурором Михаэлем Лаубером, который на прошлой неделе подал в отставку, отмечает издание.

Также стало известно, что Лаубер скрыл встречу с Инфантино, которая состоялась в 2017 году, солгав об этом своим наблюдателям. В том же году его прокурорская команда расследовала обвинения в коррупции, отношение к которым имела ФИФА.

Отмечается, что Лаубер и Инфантино встречались как минимум трижды. Лаубер отрицает свою вину.

Напомним, что в 2016 году из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть предшественник Инфантино Зепп Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации.

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