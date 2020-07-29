Месси и Роналду лидируют по количеству незабитых пенальти в XXI веке. Футбол
На двоих аргентинец и португалец не реализовали 40 пенальти.
Лучшие футболисты современности и одни из лучших в истории - Лионель Месси и Криштиану Роналду - оказывается, не такие уж мастера в реализации 11-метровых.
Аргентинец и португалец чаще других не забивали пенальти в XXI веке среди игроков топ-5 лиг Европы, сообщает Transfermarkt.
При этом Лео является абсолютным лидером по этому показателю - 22.
У Криштиану дела лучше, он не реализовал "всего" 18 пенальти и делит второе место с легендой "Ромы" Франческо Тотти.
Отметим, что лидерство Месси и Роналду в ближайшей перспективе вряд ли кто-то перехватит - большинство или завершили карьеру, или имеют значительно меньше промахов с "точки".
Заметим, что Роналду забил 114 пенальти (процент реализации - 86,4), а Тотти и Месси - по 75 (процент реализации - 80,6 и 77,3 соответственно).
Топ-10 рейтинга
- 1. Лионель Месси, "Барселона" - 22 незабитых пенальти
- 2-3. Криштиану Роналду, "Ювентус" - 18
- 2-3. Франческо Тотти, завершил карьеру - 18
- 4. Антонио Ди Натале, завершил карьеру - 14
- 5. Эдинсон Кавани, ПСЖ - 13
- 6-7. Уэйн Руни, "Дерби Каунти" - 12
- 6-7. Серхио Агуэро, "Манчестер Сити" - 12
- 8-10. Роналдиньо, завершил карьеру - 10
- 8-10. Руд ван Нистелрой, завершил карьеру - 10
- 8-10. Адурис, завершил карьеру - 10