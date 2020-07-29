Месси и Роналду лидируют по количеству незабитых пенальти в XXI веке. Футбол

На двоих аргентинец и португалец не реализовали 40 пенальти.

Лучшие футболисты современности и одни из лучших в истории - Лионель Месси и Криштиану Роналду - оказывается, не такие уж мастера в реализации 11-метровых.

Аргентинец и португалец чаще других не забивали пенальти в XXI веке среди игроков топ-5 лиг Европы, сообщает Transfermarkt.

При этом Лео является абсолютным лидером по этому показателю - 22.

У Криштиану дела лучше, он не реализовал "всего" 18 пенальти и делит второе место с легендой "Ромы" Франческо Тотти.

Отметим, что лидерство Месси и Роналду в ближайшей перспективе вряд ли кто-то перехватит - большинство или завершили карьеру, или имеют значительно меньше промахов с "точки".

Заметим, что Роналду забил 114 пенальти (процент реализации - 86,4), а Тотти и Месси - по 75 (процент реализации - 80,6 и 77,3 соответственно).

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