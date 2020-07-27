Генеральный директор "Шахтера" резко высказался относительно назначения Луческу главным тренером "Динамо"

Сергей Палкин не представляет себя в структуре киевского клуба.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал назначение главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу, который с 2004 по 2016 год возглавлял донецкий клуб, а также назвал причины увольнения румынского специалиста.

"Луческу себя исчерпал. Донецкий "Шахтер" вырос как клуб, пошел вверх, но Луческу остался на прежнем уровне. Президент еще за полгода до окончания его контракта дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение не принималось резко, оно было продуманным. Президент понимал , на что идет ", - заявил Палкин.

Также функционер сообщил, что Луческу пытался вернуться в клуб.

"Мирча дважды просился назад и дважды получил отказ. Президент принял такое решение и менять его не собирался".

Палкин поделился и мнением о заключении Луческу контракта с киевским "Динамо".

"Я проработал в "Шахтере" 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я иду работать в "Динамо". Знаете, Луческу называют "мистером". Но тот поступок, который он совершил - господа так не поступают, я думаю. Приведу пример: бывший помощник Луческу Карло Николини отказал Мирчи и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера".

Отметим, что 25 августа Палкин может очно встретиться с Луческу на НСК "Олимпийский", когда "Шахтер" проведет свой первый матч против "Динамо" в рамках Суперкубка Украины.