Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Антону Худаеву было 48 лет.

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Фото: metalist1925.com

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в возрасте 48 лет из-за остановки сердца, к которой привела коронавирусная инфекция.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Отошел в вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился на аппарате искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку", - рассказали в УАФ.

Худаев более 20 лет был врачом харьковского клуба "Металлист", с 2016 года работал со сборной.

Ассоциация выразила соболезнования семье покойного от имени президента УАФ Андрея Павелко и главного тренера сборной Андрея Шевченко.

На сайте ФК "Металлист 1925" также сообщается о смерти врача: "Антон Евгеньевич или просто Ашот был символом харьковского футбола, человеком с большим сердцем и доброй душой. Его любили болельщики, уважали коллеги и ценили футболисты".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером командыУльтрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером команды
Луческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанамиЛуческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанами
Памятнику Лобановскому возле стадиона "Динамо" фаны закрыли глаза повязкойПамятнику Лобановскому возле стадиона "Динамо" фаны закрыли глаза повязкой
Майк Тайсон проведет первый бой после возвращения против не менее легендарного Роя ДжонсаМайк Тайсон проведет первый бой после возвращения против не менее легендарного Роя Джонса
"Колос" и "Мариуполь" сыграют в финале плей-офф за место в Лиге Европы"Колос" и "Мариуполь" сыграют в финале плей-офф за место в Лиге Европы
Блок рекламы


Похожие новости
Збірна України з футболу представила нову формуЗбірна України з футболу представила нову форму
Чемпіонат світу з мініфутболу в Києві перенесеноЧемпіонат світу з мініфутболу в Києві перенесено
В запорожском "Металлурге" зафиксировали вспышку коронавируса. ФутболВ запорожском "Металлурге" зафиксировали вспышку коронавируса. Футбол
Марадона находится в шаге от назначения главным тренером сборной Испании. ФутболМарадона находится в шаге от назначения главным тренером сборной Испании. Футбол
"Карпаты" объявили о вероятности снятия команды с розыгрыша чемпионата Украины"Карпаты" объявили о вероятности снятия команды с розыгрыша чемпионата Украины
УАФ из-за коронавируса забрал у Львова проведение финала Кубка Украины. ФутболУАФ из-за коронавируса забрал у Львова проведение финала Кубка Украины. Футбол
Впервые за 14 лет в финале Кубка Украины не будет команды из Донецкой областиВпервые за 14 лет в финале Кубка Украины не будет команды из Донецкой области
Один из крупнейших в мире марафонов отменен из-за коронавирусаОдин из крупнейших в мире марафонов отменен из-за коронавируса
"Шахтер" обошел "Динамо" по количеству завоеванных трофеев за время независимости Украины"Шахтер" обошел "Динамо" по количеству завоеванных трофеев за время независимости Украины
"Шахтер" четвертый раз подряд стал чемпионом Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости