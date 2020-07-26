Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в возрасте 48 лет из-за остановки сердца, к которой привела коронавирусная инфекция.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Отошел в вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился на аппарате искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку", - рассказали в УАФ.

Худаев более 20 лет был врачом харьковского клуба "Металлист", с 2016 года работал со сборной.

Ассоциация выразила соболезнования семье покойного от имени президента УАФ Андрея Павелко и главного тренера сборной Андрея Шевченко.

На сайте ФК "Металлист 1925" также сообщается о смерти врача: "Антон Евгеньевич или просто Ашот был символом харьковского футбола, человеком с большим сердцем и доброй душой. Его любили болельщики, уважали коллеги и ценили футболисты".