Майк Тайсон проведет первый бой после возвращения против не менее легендарного Роя Джонса

12 сентября станет горячим днем для любителей бокса.

Фото: essentiallysports.com Майк Тайсон и Рой Джонс

Бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Майк Тайсон вернется на ринг в поединке против также бывшего обладателя поясов в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего.

Именно Джонс, который, кроме американского, имеет и роSSийское гражданство, в социальных сетях подтвердил эту информацию и даже обозначил дату поединка против "Железного Майка" - 12 сентября.

"Я очень рад, что бой между мной и Тайсоном все-таки состоится. Я всегда был готов, и на этот раз тоже буду готов. Я хочу, чтобы все фанаты посмотрели этот поединок и поддержали меня. Это будет эпично", - отметил 51- летний боксер.

Ранее сообщалось, что встреча будет состоять из восемь раундов.

Напомним, Джонс выступал с 1989 по 2018 год включительно. За это время он последовательно завоевывал чемпионские пояса в средней, второй средней, полутяжелой и в тяжелой весовых категориях.

Отметим, что Тайсон старше Джонса на три года.