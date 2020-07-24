Майк Тайсон проведет первый бой после возвращения против не менее легендарного Роя Джонса
12 сентября станет горячим днем для любителей бокса.
Фото: essentiallysports.com
Майк Тайсон и Рой Джонс
Бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Майк Тайсон вернется на ринг в поединке против также бывшего обладателя поясов в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего.
Именно Джонс, который, кроме американского, имеет и роSSийское гражданство, в социальных сетях подтвердил эту информацию и даже обозначил дату поединка против "Железного Майка" - 12 сентября.
"Я очень рад, что бой между мной и Тайсоном все-таки состоится. Я всегда был готов, и на этот раз тоже буду готов. Я хочу, чтобы все фанаты посмотрели этот поединок и поддержали меня. Это будет эпично", - отметил 51- летний боксер.