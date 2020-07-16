Побиттям судді завершився найважливіший матч у Першій лізі між "Агробізнесом" і "Мінаєм". Футбол

Юрій Іванов був побитий в суддівській кімнаті.

Побиттям судді завершився найважливіший матч у Першій лізі між "Агробізнесом" і "Мінаєм"
Юрій Іванов
Фото: isport.ua

У Першій лізі проходить жорстка боротьба за право в наступному сезоні опинитися в еліті українського футболу.

За 6 турів до фінішу чемпіонату вісім команд не втратили шансів зіграти в сезоні 2020/21 в Українській Прем'єр-лізі.

Напередодні в Волочиську зустрічалися два претенденти - "Агробізнес" приймав "Мінай". Завдяки голам на 86-й і 90+3 хвилині перемогу здобули гості - 2:0.

Даний поєдинок обслуговував суддя Юрій Іванов. Протягом гри він показав 8 жовтих карток гравцям "Агробізнесу", а також призначив пенальті у ворота господарів.

Мабуть, арбітраж Іванова прийняли не всі на спортивній арені, і, за повідомленням каналу "Бомбардир", після поєдинку рефері побили в суддівської команді. Іванову довелося знімати побої в поліції.

Додамо, що після перемоги в Волочиську "Мінай" на 1 очко випередив "Агробізнес" в турнірній таблиці і тепер займає друге місце.

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