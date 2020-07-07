Американський футболіст підписав найбільший контракт в історії спорту

Патрік Махоумс отримає півмільярда доларів за 10 років.

Американський футболіст підписав найбільший контракт в історії спорту
Патрік Махоумс
Фото: twitter.com

Квотербек "Канзас Сіті" Патрік Махоумс підписав найбільший контракт в історії спорту, повідомляється на офіційному сайті Національної футбольної ліги (НФЛ).

24-річний футболіст продовжив контракт з командою на 10 років та заробить 450 млн доларів, які через бонуси можуть вирости до 503 млн.

У контракті також прописаний пункт, за яким футболіст не підлягає обміну.

Попередній зарплатний рекорд належав бейсболістові Майку Трауту - 430 млн дол.

Нагадаємо, Махоумс в минулому сезоні не тільки став найкращим гравцем в НФЛ, але і привів свою команду до перемоги в Супербоулі, а також отримав нагороду МVP фінального матчу.

Він став першим квотербеком в історії, який зумів до свого 25-річчя в одному сезоні виграти і Супербоул, і МVP.

We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-спортивный директор "Металлиста" основал в Харькове ФК "Металл". ФутболЭкс-спортивный директор "Металлиста" основал в Харькове ФК "Металл". Футбол
Руни преобразил "Дерби", подняв команду с 17-го места вплотную к плей-офф ЧемпионшипаРуни преобразил "Дерби", подняв команду с 17-го места вплотную к плей-офф Чемпионшипа
Садовый отреагировал на финансовые проблемы "Карпат". ФутболСадовый отреагировал на финансовые проблемы "Карпат". Футбол
Баскетбольные фаны определили лучший данк десятилетия по версии ФИБА: до четвертьфинала добрался и украинецБаскетбольные фаны определили лучший данк десятилетия по версии ФИБА: до четвертьфинала добрался и украинец
Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончалсяЛегендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончался
Блок рекламы


Похожие новости
Следующий сезон может стать последним для Месси в "Барселоне": Лео свернул переговоры по новому контрактуСледующий сезон может стать последним для Месси в "Барселоне": Лео свернул переговоры по новому контракту
Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года. ФутболШевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года. Футбол
Срок активации одного из главных пунктов в контракте Месси с "Барселоной" истек. ФутболСрок активации одного из главных пунктов в контракте Месси с "Барселоной" истек. Футбол
Руководитель "Мерседес" в Формуле-1 обеспокоен новостью о завершении контракта Феттеля с "Феррари"Руководитель "Мерседес" в Формуле-1 обеспокоен новостью о завершении контракта Феттеля с "Феррари"
4-кратный чемпион мира Формулы-1 назвал предложенный "Феррари" новый вариант контракта "насмешкой"4-кратный чемпион мира Формулы-1 назвал предложенный "Феррари" новый вариант контракта "насмешкой"
Украина вошла в топ-20 по экспорту футболистов в мире в 2019 годуУкраина вошла в топ-20 по экспорту футболистов в мире в 2019 году
Клуб намерен разорвать контракт с Хачериди за его удаление в матче чемпионата Беларуси и попытку ударить судью. ФутболКлуб намерен разорвать контракт с Хачериди за его удаление в матче чемпионата Беларуси и попытку ударить судью. Футбол
"Динамо" продлило контракт с игроком, над которым нависла 4-летняя дисквалификация"Динамо" продлило контракт с игроком, над которым нависла 4-летняя дисквалификация
Игрок сборной Украины подписал контракт с роSSийским клубомИгрок сборной Украины подписал контракт с роSSийским клубом
Футболисты массово разрывают контракты с "Карпатами"Футболисты массово разрывают контракты с "Карпатами"
Последние новости
Подгружаем последние новости