Американський футболіст підписав найбільший контракт в історії спорту
Патрік Махоумс отримає півмільярда доларів за 10 років.
Квотербек "Канзас Сіті" Патрік Махоумс підписав найбільший контракт в історії спорту, повідомляється на офіційному сайті Національної футбольної ліги (НФЛ).
24-річний футболіст продовжив контракт з командою на 10 років та заробить 450 млн доларів, які через бонуси можуть вирости до 503 млн.
У контракті також прописаний пункт, за яким футболіст не підлягає обміну.
Попередній зарплатний рекорд належав бейсболістові Майку Трауту - 430 млн дол.
Нагадаємо, Махоумс в минулому сезоні не тільки став найкращим гравцем в НФЛ, але і привів свою команду до перемоги в Супербоулі, а також отримав нагороду МVP фінального матчу.
Він став першим квотербеком в історії, який зумів до свого 25-річчя в одному сезоні виграти і Супербоул, і МVP.
We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons.— Kansas City Chiefs (@Chiefs)
pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ July 6, 2020