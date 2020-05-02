УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках из-за досрочного завершения сезона-2019/20. Футбол

УЕФА может не допустить "Виллем II" до участия в Лиге Европы и лишить Нидерланды пятого слота в еврокубках, сообщает AD.

По данным источника, УЕФА может не одобрить решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) по распределению мест в еврокубках, и не допустить "Виллем II" до участия во втором отборочном раунде Лиги Европы. В таком случае Нидерланды в еврокубковом сезоне-2020/2021 представят четыре клуба вместо пяти.

Напомним, чемпионат Нидерландов из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. При этом звание чемпиона решили не присуждать.

Финальный матч Кубка страны также был отменен.