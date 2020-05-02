Лобановский вошел в топ-10 тренеров всех времен. Футбол

Портал FourFourTwo составил свой рейтинг.

Лобановский вошел в топ-10 тренеров всех времен
Валерий Лобановский

Авторитетное британское издание FourFourTwo, специализирующееся на футболе, составило рейтинг из ста лучших тренеров за всю историю.

В топ-10 вошел легендарный наставник киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский. Мэтр замкнул "декатлон".

На вершине рейтинга расположился Алекс Фергюсон, бессменно возглавлявший "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 сезонов и выигравший с "красными дьяволами" 38 трофеев. Еще 10 трофеев сэр Алекс завоевал с шотландским "Абердином" и 1 – с "Сент-Миррен".

За ним расположились два легендарных голландских тренера - Ринус Михелс и Йохан Кройф.

Фото: Future

Лучшие тренеры в истории футбола (по версии журнала FourFourTwo):

  1. Алекс Фергюсон
  2. Ринус Михелс
  3. Йохан Кройф
  4. Билл Шенкли
  5. Пеп Гвардиола
  6. Арриго Сакки
  7. Мэтт Басби
  8. Эленио Эррера
  9. Эрнст Хаппель
  10. Валерий Лобановский

Напомним, FourFourTwo составил также топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке.

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