Объявлен ориентировочный календарь сезона Формулы-1

Планируется проведение 17-ти этапов.

Объявлен ориентировочный календарь сезона Формулы-1
Гран-При Бахрейна
Фото: Skysports.com

После заявления об отмене Гран-При Франции и готовности Сильверстоуна провести гонку при пустых трибунах, исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри рассказал о планах на сезон 2020 года.

Обозначив, что старт сезона должен начаться в начале июля в Австрии, Кэри не раскрыл полностью даты проведения этапов.

Bild утверждает, что позже они получили предварительный календарь и места, где будут проходить гонки.

Чемпионат стартует, как и говорил Кэри, в Шпильберге, а должен завершиться традиционно в Абу-Даби.

Всего будет проведено 17 Гран-При. При этом издание обращает внимание на сдвоенные первые три этапа.

  • 1-2. Гран-При Австрии. Два этапа 5 и 12 июля
  • 3-4. Гран-При Великобритании. Два этапа 26 июля и 2 августа
  • 5-6. Гран-При Венгрии. Два этапа 16 и 23 августа
  • 7. Гран-При Азербайджана. 6 сентября
  • 8. Гран-При Сингапура. 20 сентября
  • 9. Гран-При РоSSии. 27 сентября
  • 10. Гран-При Китая. 4 октября
  • 11. Гран-При Японии. 11 октября
  • 12. Гран-При США. 25 октября
  • 13. Гран-При Мексики. 1 ноября
  • 14. Гран-При Бразилии. 8 ноября
  • 15. Гран-При Вьетнама. 22 ноября
  • 16. Гран-При Бахрейна. 6 декабря
  • 17. Гран-При Абу-Даби. 13 декабря

Согласно этому расписанию, Формула-1 в сезоне 2020 покинет испанский, итальянский, канадский и бельгийский автодромы. Кроме того, на год отложат премьерную гонку (после продолжительной паузы) в голландском Зандворте.

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