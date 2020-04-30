Объявлен ориентировочный календарь сезона Формулы-1

После заявления об отмене Гран-При Франции и готовности Сильверстоуна провести гонку при пустых трибунах, исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри рассказал о планах на сезон 2020 года.

Обозначив, что старт сезона должен начаться в начале июля в Австрии, Кэри не раскрыл полностью даты проведения этапов.

Bild утверждает, что позже они получили предварительный календарь и места, где будут проходить гонки.

Чемпионат стартует, как и говорил Кэри, в Шпильберге, а должен завершиться традиционно в Абу-Даби.

Всего будет проведено 17 Гран-При. При этом издание обращает внимание на сдвоенные первые три этапа.

1-2. Гран-При Австрии. Два этапа 5 и 12 июля

3-4. Гран-При Великобритании. Два этапа 26 июля и 2 августа

5-6. Гран-При Венгрии. Два этапа 16 и 23 августа

7. Гран-При Азербайджана. 6 сентября

8. Гран-При Сингапура. 20 сентября

9. Гран-При РоSSии. 27 сентября

10. Гран-При Китая. 4 октября

11. Гран-При Японии. 11 октября

12. Гран-При США . 25 октября

. 25 октября 13. Гран-При Мексики. 1 ноября

14. Гран-При Бразилии . 8 ноября

. 8 ноября 15. Гран-При Вьетнама. 22 ноября

16. Гран-При Бахрейна. 6 декабря

17. Гран-При Абу-Даби. 13 декабря

Согласно этому расписанию, Формула-1 в сезоне 2020 покинет испанский, итальянский, канадский и бельгийский автодромы. Кроме того, на год отложат премьерную гонку (после продолжительной паузы) в голландском Зандворте.