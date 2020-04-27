В Английской Премьер-Лиге могут разрешить игрокам возвращаться на поле после замены. Футбол

После рестарта сезона АПЛ готова пойти на революционные изменения правил.

В Английской Премьер-Лиге могут разрешить игрокам возвращаться на поле после замены
Фото: thesun.co.uk

Многими профессионалами высказывались опасения относительно здоровья футболистов в случае возобновления сезона. Ведь в условиях поствыхода из карантина растренерованность организма может повлиять на повышенный травматизм.

Предвидя подобную ситуацию, ФИФА предложила революционный механизм попытаться избежать командами подобного сценария и разрешить им проводить две дополнительные замены по ходу матча, т.е. довести их общее количество до пяти.

При этом количество максимально задействованных по ходу поединка игроков останется равным 14, а значит клубы могут совершить минимум две обратные замены, как это делается в большинстве командных игровых видах спорта.

Первыми на такое нововведение откликнулись в Английской Премьер-Лиге, сообщает The Sun.

Правило будет временным до конца нынешнего сезона, который из-за пандемии коронавируса придется доигрывать в ускоренном формате.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Формула-1 определила дату старта сезона-2020, - СМИФормула-1 определила дату старта сезона-2020, - СМИ
На матчах Английской Премьер-Лиги, в отсутствие зрителей, собираются использовать искусственный шум. ФутболНа матчах Английской Премьер-Лиги, в отсутствие зрителей, собираются использовать искусственный шум. Футбол
Украина вошла в топ-20 по экспорту футболистов в мире в 2019 годуУкраина вошла в топ-20 по экспорту футболистов в мире в 2019 году
Женская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челленджеЖенская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челлендже
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих
Блок рекламы


Похожие новости
Вслед за чемпионатом Голландии досрочно завершен еще один национальный чемпионат по футболуВслед за чемпионатом Голландии досрочно завершен еще один национальный чемпионат по футболу
Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках при возобновлении сезонаФутболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках при возобновлении сезона
Украинская Премьер-лига назвала дату выборов президента. ФутболУкраинская Премьер-лига назвала дату выборов президента. Футбол
Составлен список лучших футболистов мира за последние 25 летСоставлен список лучших футболистов мира за последние 25 лет
Два клуба Английской Премьер-Лиги сделали запрос по игроку "Шахтера". ФутболДва клуба Английской Премьер-Лиги сделали запрос по игроку "Шахтера". Футбол
Хачериди получил длительную дисквалификацию и штраф. ФутболХачериди получил длительную дисквалификацию и штраф. Футбол
УЕФА принял решение по названию Евро-2020. ФутболУЕФА принял решение по названию Евро-2020. Футбол
"Шахтер" возобновил тренировки на футбольном поле"Шахтер" возобновил тренировки на футбольном поле
УЕФА назвал два условия, при которых национальные чемпионаты могут быть не доиграныУЕФА назвал два условия, при которых национальные чемпионаты могут быть не доиграны
Чемпионат Румынии по футболу решили доиграть в ТурцииЧемпионат Румынии по футболу решили доиграть в Турции
Последние новости
Подгружаем последние новости