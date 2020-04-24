Хачериди получил длительную дисквалификацию и штраф. Футбол

Чемпион страны 5 игр проведет без украинца.

Хачериди получил длительную дисквалификацию и штраф
Евгений Хачериди
Фото: Динамо Брест

Состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ), по итогам которого, в частности, центральный защитник "Динамо-Брест" Евгений Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 50 базовых единиц (1350 белорусских рублей или 14 918 грн), сообщается на официальном сайте АБФФ.

Напомним, в матче 5-го тура чемпионата 32-летний экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины в конце выездного поединка против "Витебска" (0:1) проявил несдержанность в собственной штрафной площади, ударив ногой соперника.

В результате, рефери поединка Сергей Чистов удалил украинца и назначил пенальти в ворота брестчан, реализованный соперником.

После матча Хачериди в подтрибунном помещении вступил в конфликт с судьями.

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