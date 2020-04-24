УЕФА установил очередной крайний срок завершения национальных чемпионатов. Футбол

Национальные турниры должны быть доиграны до конца второго месяца лета.

УЕФА установил очередной крайний срок завершения национальных чемпионатов
Фото: UEFA.com

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ЕСА) на видеоконференции, состоявшейся в среду, определили крайний срок для завершения европейских национальных чемпионатов, сообщает AS.

Внутренние первенства должны быть завершены до 31 июля, т.к. первые числа августа определены УЕФА под рестарт еврокубков нынешнего сезона.

При этом УЕФА и ECA договорились, что первые выходные августа также можно будет использовать для завершения тех чемпионатов, которые не удастся доиграть к концу июля.

Если национальные чемпионаты по какой-либо причине не будут завершены, решение об окончательной таблице примет местная футбольная федерация. Однако УЕФА рекомендовал всем европейским чемпионатам довести розыгрыши до конца.

Кроме того, в УЕФА отметили, что матчи еврокубков будут проходить в середине недели, и в настоящее время изучается возможность проведения четвертьфинальных раундов в обоих турнирах – Лиги Чемпионов и Лиге Европы, состоящих из одного матча в отличие от традиционного двураундового противостояния.

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