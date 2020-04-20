Клуб намерен разорвать контракт с Хачериди за его удаление в матче чемпионата Беларуси и попытку ударить судью. Футбол

Накануне завершился 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

Клуб украинцев Артема Милевского, Александра Нойока и Евгения Хачериди – "Динамо-Брест" играл на выезде с "Витебском" и минимально уступил – 0:1.

Одним из антигероев матча стал центральный защитник "сине-белых" Хачериди.

За 5 минут до окончания встречи украинец в игровом эпизоде грамотно, как он и умеет, "оттер" в своей штрафной площади от мяча соперника. Но на этом момент не закончился. Евгений зачем-то решил проучить игрока "Витебска" и намеренно ударил его пяткой по ногам.

В результате, Хачериди заработал красную карточку, а "Динамо-Брест" – пенальти в свои ворота.

11-метровый хозяева реализовали и, набрав 10 очков вместе с "Торпедо-БеЛАз" и "Слуцком" составили триумвират лидеров первенства.

Однако и после финального свистка боевые действия Хачериди не завершились. Вместе с массажистом команды он вступил в конфликт с судьями, сообщает pressball.by.

В протоколе указано, что, в частности, Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

По информации football.kulichki.net за такое неподобающее поведение 32-летнего футболиста руководство "Динамо-Брест" планирует в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с украинцем.