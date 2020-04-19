Туркменистан возобновил чемпионат по футболу, несмотря на пандемию

На играх разрешено присутствовать зрителям.

Туркменистан возобновил чемпионат по футболу, несмотря на пандемию
Фото: tff.com.tm

В Туркменистане после месячного перерыва возобновился национальный чемпионат по футболу.

Как сообщается на сайте Федерации футбола Туркменистана, в стартовом матче четвертого тура встречались "Алтын Асыр" и "Копетдаг", занимающие третье и первое место в турнирной таблице. Игра проходила на 20-тысячном стадионе в присутствии около 500 зрителей и завершилась ничьей 1:1.

Агентство France-Presse отмечает, что на зрителях не было масок. Один из болельщиков, 60-летний фанат "Копетдага" по имени Мурад, заявил изданию, что не боится коронавируса и планирует ходить на стадион. "Спорт убивает все вирусы! Иммунитет повышается, когда побеждает любимая команда", - пошутил он.

Чемпионат Туркменистана проходит в четыре круга с участием восьми клубов ("Алтын Асыр", "Ахал", "Шагадам", "Небитчи", "Ашхабад", "Энергетик", "Мерв", "Копетдаг").

Он был приостановлен в марте после трех туров.

Кроме Туркменистана, в футбол сейчас играют еще в двух странах бывшего СССР - Таджикистане и Беларуси.

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