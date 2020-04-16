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2020-04-16
Знаменитого украинского футболиста поймали на нарушении карантина
Саленко хамил полицейским и ссорился с журналистами.
Фото: ТРК Украина
Знаменитого украинского футболиста Олега Саленко поймали на нарушении карантина на одной из спортивных площадок Киева.
Об этом говорится в сюжете программы "Контролер", который выходит на телеканале "Украина".
Саленко был "старшим" в группе футболистов и пообщался с подъехавшими на место полицейскими.
Между ними состоялся следующий диалог:
- Саленко: – Покажи мне документы. Что запрещено?
- Полицейский: – Находиться в общественном месте больше 10 человек запрещено. Вы это знаете?
- Саленко: – А тут разве 60 есть?
- Полицейский: – Количество – 10.
- Журналист: – А как вас зовут?
- Саленко: – Стыдно не знать. Я вам скажу, как меня зовут. За мое интервью деньги надо платить. Саленко Олег Анатольевич.
- Полицейский: – Год рождения?
- Саленко: – 1969-й. Я хочу хоть раз проучить эту систему.
- Журналистка: – Все, кто играли в футбол на площадке, могли заразить друг друга. Совесть у вас где-то показалась?
- Саленко: – Совесть? У вас когда проснется совесть, что вы сейчас делаете? Дурью маетесь. Чтобы имя себе заработать?
- Журналистка: – Я?
- Саленко: - Да. Не я же. Мне имени не надо. У меня его дохрена.
- Журналистка: – Извините, чего у вас дохрена?
- Саленко: – Имя, бл""". И известно. Мне его – выше головы.
Также на площадке был бывший игрок киевского ЦСКА Александр Ковтун. Он сказал, что коронавируса не существует, а маску не носит принципиально.
Полицейские хотели составить протокол на Саленко за нарушение карантина, но в итоге все завершилось предупреждением.
Источник: ua-football.com