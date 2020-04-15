Игроки сборной Португалии пожертвовали половину премиальных за выход на Евро-2020. Футбол

Инициатива исходила от капитана команды.

Игроки сборной Португалии пожертвовали половину премиальных за выход на Евро-2020
Сборная Португалии
Фото: fpf.pt

Сборная Португалии выразила солидарность с любительским футболом.

Игроки национальной команды пожертвовали половину премиальных за выход на Евро-2020 в фонд, созданный для поддержки любительского футбола, сообщила пресс-служба федерации футбола Португалии.

Отмечается, что инициатива исходила от капитана команды Криштиану Роналду.

Деньги пойдут в местные ассоциации и любительские футбольные клубы, которые смогут использовать эти средства до конца нынешнего сезона. На счет фонда поступит 4,7 млн евро.

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